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Coronavirüsü yenen anlattı: şekilde ilk an titreme oldu

’de yaşayan ve Coronavirüs’e yakalanıp iyileşen , ilginç lamalar yaptı: Açık şekilde ilk an titreme oldu. Sonrası yüksek ateş. Halsizlik ve iştahsızlık. Evden dışarıya çıkmadım 14. Gün kurtuldum…

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Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Coronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, iyi haberler de geliyor. İngiltere'de yaşayan Rüçhan Selim, hastalığa nasıl yakalandığını ve evde bu virüse karşı nasıl zafer kazandığını anlattı:

Bir akşam vakti ciddi bir titreme başladı. Ardından yüksek ateş.

Doktorlar bana ilk 24 saatlik kritik saatte olduğumu söyledi.

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