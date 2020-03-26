ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Coronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, iyi haberler de geliyor. İngiltere'de yaşayan Rüçhan Selim, hastalığa nasıl yakalandığını ve evde bu virüse karşı nasıl zafer kazandığını anlattı:Bir akşam vakti ciddi bir titreme başladı. Ardından yüksek ateş.Doktorlar bana ilk 24 saatlik kritik saatte olduğumu söyledi.