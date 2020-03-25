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Son dakika: nden tutma yasağı

Son dakika haberi... 'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler de sıkılaştırılıyor. 'da, kendi sınırları içinde tutmayı yasakladı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 14:32
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 14:35
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