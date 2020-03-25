Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler de sıkılaştırılıyor. İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı. Kovid-19'la mücadelede hayat kurtaran sayılar İşte Corona virüs salgınıyla mücadelede Türkiye’nin gücü
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