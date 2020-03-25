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Son dakika: 'ın kuzeyinde 'ya darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. 'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 ’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 23:23
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 23:23
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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