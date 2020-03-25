Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.