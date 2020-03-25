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Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle zirvesine katılacak

Son dakika haberine göre Başkan , yarın video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

  • Güncel
  • 25.03.2020 23:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 23:16
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Başkan Erdoğan G20 zirvesine katılacak

Başkan , yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

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