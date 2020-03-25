Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.
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