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Son dakika: Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Son dakika haberi... Kalın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 12:42
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
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Bütün imkanlar seferber edildi
Cumhurbaşkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.




Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.


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