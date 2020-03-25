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: 'da a takarak tepki çeken şahıs hakkında flaş gelişme

haberi... 'da a takarak başına kolonya döken ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak tepkiye neden olan kişi adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 12:55
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:59
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İstanbul'da utandıran görüntü; Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı.




Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy 'na sevkedildi.


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