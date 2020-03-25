Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı: Biz güçlü bir Milletiz hep birlikte başaracağız

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 18:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 18:41
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı

Başkan Twitter üzerinden koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı: Biz güçlü bir Milletiz hep birlikte başaracağız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri