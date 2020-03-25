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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsü yenen Türk'e 'geçmiş olsun' telefonu

, Başkan ’ın talimatıyla Almanya’nın Köln kentinde koronoavirüse yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen 'yı aradı. Kalın, Arpacı'ya Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Güncel
  • 25.03.2020 18:24
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 18:27
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Başkan'dan koronavirüsü yenen Türk'e telefon

, Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen 'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arpacı telefon görüşmesini anlattı:

"Bu karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, iyileşebilecekmiyim gibi moralsiz beklerken, sizi ülkenizden Cumhurbaşkanınızın Sözcüsü ararsa ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi. Çok çok memnun oldum. Allaha şükür telefonlarım gün boyu susmadı. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum. Derdimize derman gibi geldi. Sahip çıkılmak kadar güzel bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a tüm arayanlara Köln Başkonsolosluğumuza iş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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