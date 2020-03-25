Başkan Erdoğan'dan koronavirüsü yenen Türk'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arpacı telefon görüşmesini anlattı:

"Bu karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, iyileşebilecekmiyim gibi moralsiz beklerken, sizi ülkenizden Cumhurbaşkanınızın Sözcüsü ararsa ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi. Çok çok memnun oldum. Allaha şükür telefonlarım gün boyu susmadı. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum. Derdimize derman gibi geldi. Sahip çıkılmak kadar güzel bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a tüm arayanlara Köln Başkonsolosluğumuza iş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."