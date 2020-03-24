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Son dakika: 'de kabul edildi: 2020’ye kadar durduruldu

Son dakika haberine göre Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 2020’ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Gül kabul edilen kanunla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 00:35
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 00:57
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TBMM'de kabul edildi: O tarihe kadar durduruldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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