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Son dakika: 'li , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

Son dakika haberi! 'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 18:28
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 18:30
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HDP'li Akkul'la ilgili flaş gelişme: Tutuklandı!

'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akkul, Toprak ve Mercan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Akkul tutuklanırken, Toprak ve Mercan da "konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

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