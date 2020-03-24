Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında, "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.
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