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Başkan Erdoğan'dan yeni Başkanı 'ya tebrik mesajı

Başkan , bugün yapılan seçimlerde Başkanlığı görevine seçilen 'ya tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, "Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 18:19
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 18:19
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Erdoğan'dan yeni Yargıtay Başkanına tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başkanlığına seçilen 'ya tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında, "Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

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