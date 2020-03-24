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Son dakika: ve 'daki Türk öğrencilerin tahliye işlemleri başladı

Son dakika haberi.. ve 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalan ve 'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 23:02
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 23:02
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Sudan ve Mısır'daki öğrenciler tahliye ediliyor

'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "'daki öğrencilerimizle virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren sürekli irtibat halinde olduk. girişimleri ve büyükelçiliğimizin koordinesinde ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizi Türk Hava Yolları'na () ait özel uçakla bu akşam yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sudan ve 'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi kapsamında 'dan kalkan özel uçak akşam saatlerinde başkent Hartum'a ulaştı. THY uçağıyla birlikte İstanbul'dan 3 Sudan vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.

THY'nin TK 6881 sefer sayılı uçağı 52 öğrenci ve bir bebek yolcusuyla birlikte yerel saatle 19.40'da Hartum Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldı.

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

THY uçağının Kahire'de tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 80 öğrenciyi de alarak Türkiye saati ile 02.00 gibi İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için öğrenciler, ilgili ülkelerde mahsur kalmıştı.

'ın talimatıyla , İrlanda, İsviçre, Polonya, , Mısır, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler için özel seferler düzenlenmesi kararı alınmıştı.

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