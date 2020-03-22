Türkiye'de Corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü soruları her gün arama motorlarında araştırılmaya devam diyor. Maalesef sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda şimdi gözler Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler ve detaylar... Türkiye, koronavirüse karşı topyekün bir mücadele halindeyken, sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayılıyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.