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Son dakika: sınırına kobra sevkiyatı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki askeri birliklere takviyesi devam ediyor. Sevkiyatın halen devam eden 'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 18:13
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 18:13
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Kobra'lar sınıra ilerliyor!
'nın sınırındaki askeri birliklere takviyesi devam ediyor. 'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek 'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.


BAHAR KALKANI'NA DESTEK
Sevkiyatın halen devam eden 'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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