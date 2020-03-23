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'ta yasağa uymayan 3 kişiye para cezası

'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 18:10
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 18:10
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Sivas'ta yasağa uymayan 3 kişiye para cezası

'ın Koyulhisar ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayan 3 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde 65 yaş üzeri 3 kişinin sokakta gezindiklerini tespit etti.

Polisler uyarılara rağmen yasağı ihlal eden 3 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza uyguladı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Partal, yasağa uymayanlara uygulanan para cezasının devam edeceğini belirtti.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, Kaymakamlık tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardım eli uzattığı söyleyen Partal, bu kapsamdaki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım taleplerini iletebileceklerini hatırlattı.

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