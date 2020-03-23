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Son dakika: duyurdu: 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Son dakika haberi... Mutabakatı çerçevesinde; ’deki karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 13:33
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 13:43
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M4 karayolunda 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mutabakatı çerçevesinde; 'deki karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunda anlaşma sağlamış ve aşağıdaki maddelerde mutabık kalmıştı:

  1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.
  2. M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.
  3. Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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