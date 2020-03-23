Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/kNJYrBxavg#MSB #TSK pic.twitter.com/qlkXvcjFAe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020

Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib konusunda anlaşma sağlamış ve aşağıdaki maddelerde mutabık kalmıştı: