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Son dakika: Gençlik ve açıkladı:11 bin 269 vatandaş karantinada

Son dakika haberleri... Gençlik ve , yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 12:30
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:33
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Bakan yurtlardaki karantina sayısını açıkladı!

Son dakika haberleri... Gençlik ve , yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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