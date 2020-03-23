Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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