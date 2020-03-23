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Son dakika: 'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

Son dakika haberleri... Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı , Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, 'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında  arama yapıyor.

  • Güncel
  • 23.03.2020 08:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:35
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HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı , Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, 'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.

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