Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.
Son dakika: HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Son dakika haberleri... Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.
- Esma anne o görüşmeyi A Haber'e anlattı
- Uzaktan eğitimde hangi ders saat kaçta başlayacak?
- Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bilim Kurulu bir araya geliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.