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    • 23.03.2020 17:36
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    Son dakika: Pistten çıkan Pegasus uçağının ile ilgili flaş gelişme!

    Son dakika haberi... 'nda uçak sıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

    Kaptan pilotla ilgili flaş gelişme!

    'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan soruşturmasında tarihinde tutuklanan uçağın , bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

    Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

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