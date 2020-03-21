İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.
21.03.2020 18:30
- Son Güncelleme: 21.03.2020 18:30
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.
HANGİ HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ?
Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü.
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