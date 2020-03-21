İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.