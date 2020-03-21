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İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

21.03.2020 18:30 - Son Güncelleme: 21.03.2020 18:30
İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüsten en çok can kaybı İtalya'da yaşandı. İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

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İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

HANGİ HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ?

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü.

İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

EN YAYGIN SEMPTOMLAR NELER?

ISS'in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7'sinin semptom göstermediği duyuruldu.

İtalya’dan çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı belli oldu

Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

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