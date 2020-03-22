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65 yaş üstüne sokak yasak!

Coronavirüs nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. , 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve kronik akciğer hastalığı, astım, , kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı.

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65 yaş üstüne sokak yasak!
Coronavirüs nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. , 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı.

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