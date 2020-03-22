Coronavirüs nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı.
65 yaş üstüne sokak yasak!
Coronavirüs nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı.
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