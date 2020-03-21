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Son dakika haberi... kararıyla 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Son dakika haberine göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

  • Güncel
  • 21.03.2020 14:46
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 14:51
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46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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