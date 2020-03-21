Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.