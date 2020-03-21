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Son dakika haberi... Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı

nın, 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.

  • Güncel
  • 21.03.2020 14:37
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 18:37
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Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında genelgesi uyarınca berber ve kuaförlerin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.

Tekirdağ'da da berberler dükkanlarını ikinci bir karara kadar kapattı.

Kentte berberlik yapan Osman Yiğit, Türkiye'nin bu zor günleri atlatana kadar bütün tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

"BÖYLE BİR KARAR ALINMASI İYİ OLDU"
Alınan tedbirlerin faydalı olacağına inandığını belirten Yiğit, "Böyle bir karar alınması iyi oldu. Beklediğimiz bir karardı. Müşterilerimizin de bizim de sağlığımız önemli. Hijyen kurallarına ne kadar uyarsak bizim için o kadar iyi. Kurallara uyarak bu salgının önüne geçebiliriz." dedi.

"DEVLETİMİZİN GEREKLİ TEDBİRLERİ EN İYİ ŞEKİLDE ALIYOR OLMASI SEVİNDİRİCİ"
Berber Rıdvan Tekin de devletin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, "Çok isabetli bir karar oldu. Devletimizin gerekli tedbirleri en iyi şekilde alıyor olması çok sevindirici. Bu kararların faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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