Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Kız kardeşi Fikriye Dalgıç Hanımefendi'yi kaybeden CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
Koca, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin." ifadesini kullandı.
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