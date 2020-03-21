Deprem mi oldu? 21 Mart deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son depremler bilgileri sürekli güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor ve arama motorlarında son depremleri sorguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler verilerine haberimizden ulaşabilir ve en son nerede deprem olduğunu öğrenebilirsiniz.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.21 08:57:25 37.4420 35.9843 11.3 -.- 1.4 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.21 08:23:51 39.0200 27.8703 11.6 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.21 08:21:12 39.0788 27.8330 3.7 -.- 2.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.21 08:13:30 38.4123 39.1267 12.5 -.- 1.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.21 07:11:47 38.4427 39.3833 6.7 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.21 06:30:23 38.7505 29.8637 5.5 -.- 1.6 -.- HASANKOY-BANAZ (USAK) İlksel

2020.03.21 05:21:35 37.8117 29.6410 4.2 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.03.21 05:19:21 37.4822 36.0232 5.4 -.- 1.5 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.21 04:53:58 38.9228 36.4978 4.5 -.- 1.7 -.- HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2020.03.21 04:46:50 38.9858 28.1192 22.9 -.- 1.4 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.21 04:28:03 39.0997 27.8352 9.2 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.21 04:15:34 39.0780 27.8822 13.7 -.- 1.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.21 04:01:42 40.0000 24.6275 13.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.21 03:41:29 38.3252 44.2963 22.4 -.- 2.4 -.- ESMEPINAR-BASKALE (VAN) İlksel

2020.03.21 02:15:03 38.4115 39.2683 6.3 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.21 01:08:19 38.8592 27.7210 8.9 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.21 00:29:44 39.1895 25.5557 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.21 00:14:06 38.1963 44.7775 3.8 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.21 00:12:50 35.0218 26.7095 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.20 23:56:40 38.4387 44.6408 5.6 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.20 23:54:42 34.9630 26.7473 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Deprem, fay hatlarındaki enerji birikiminin açığa çıkmasıyla yer kabuğunda yaşanan kırılmayla gerçekleşir. Böylece biriken enerji açığa çıkar. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü "kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçü" olarak tanımlıyor.

AFAD ise "depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değere" depremin büyüklüğü adının verildiğini söylüyor. Depremin büyüklüğüyle ilgili ilk ölçümleme sistemi ABD'li sismologlar Charles Richter ve Beno Gutenberg tarafından 1935 yılında geliştirildi.

Richter ölçeği, depremlerin yaydığı sismik enerjiyi kullanarak, geliştirilen logaritmik formüle büyüklük değerinin hesaplanmasını sağlıyor.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün ölçülmesini su dolu bir havuza atıldığında oluşan çevresel dalgalara bakarak, atılan taşın boyutlarının hesaplanmasına benzetiyor.Yerkabuğunda oluşan dalgalanmalar da sismometre adı verilen aletlerle ölçülüyor. Depremin merkez üssünün tespit edilmesiyle birlikte sismometreden alınan ölçümler matematiksel formüller kullanılarak hesaplanıyor ve depremin büyüklüğü ortaya çıkıyor.

Beş farklı yöntem kullanılıyor

Depremlerin büyüklüğünün ölçülmesinde esas olarak beş farklı yöntem kullanılıyor:

Yerel Büyüklük (ML): Richter tarafından önerilen ve Richter ölçeği olarak bilinen yöntem. Ses dalgaları ölçülerek, depremin büyüküğü tespit ediliyor. Ancak bu yöntemle şiddetli depremlerin ölçülmesi yapılamıyor.

Moment Büyüklüğü (Mw): Kandilli Rasathanesi'ne göre, bu, diğerlerine göre en güvenilir ölçüm yöntemi. Kandilli, " Bilim dünyasında, eğer bir deprem için moment büyüklüğü hesaplanabilmişse, diğer büyüklük türlerine gerek kalmadığı düşünülür" diyor. Bu, hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.

Süreye Bağlı Büyüklük (Md): Sarsıntının sismometre üzerinde yarattığı titreşimle ölçülür. 5'ten küçük depremler için kullanılıyor.

Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms): Yerel Büyüklük ve Süreye Bağlı Büyüklük yöntemlerinin yetersiz kaldığı, 6'nın üzerindeki depremlerde kullanılıyor. Yüzeyden yayılan dalgalar ölçülerek, büyüklük tespit ediliyor. Ölçüm yapılan mesafe arttıkça bu yöntemin güvenirliği de artıyor.

Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb): Yüzey dalgaları yerine, derinliklere inen dalgaların ölçüldüğü yöntem.