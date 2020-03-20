Koronavirüre karşı akılalmaz umursamazlık: Bize bir şey olmaz

Corona dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanları eve hapsetti. Meydanlar boşaldı, okul ve işyerleri tatil edildi. Tüm kurumlar alarm verdi.

Büyük şehirlerin aksine bazı kentler ise hiçbir şey hissetmedi. Elazığlı bir vatandaşın "Bize bir şey olmaz" deyişi sosyal medyayı inletti.







SOSYAL MEDYA YORUMLARI

CORONA geçici, bu kafa kalıcı.

VİRÜSE meydan okunur mu?

DAYI çok sıkılmış anlaşılan...

ALLAH akıl fikir versin!







PAZARTESİ GÜNÜ DERS ZİLİ ÇALIYOR



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, UZAKTAN EĞİTİMİ ANLATTI:

EBA SİSTEMİNDE EĞİTİMLER 23 MART SAAT 9'DA BAŞLAYACAK.

İLK DERS TÜRKÇE, 09.30'DA İSE MATEMATİK DERSİ OLACAK.

DERSLER, 40 DAKİKA DEĞIL 20'ŞER DAKİKA SÜRECEK.

KAÇIRILAN DERSLER İÇİN YAYINLAR TEKRARLANACAK

AYNI ANDA 6 KANALDA DA EĞİTİMLE İLGİLİ YAYIN YAPILACAK.

SİSTEM İÇİN 8 GB ÜCRETSIZ İNTERNET ERİŞİMİ VERİLECEK.

EĞER GENEL SAĞLIK KOŞULLARI GEREKTİRİRSE LGS VE YKS ERTELENEBİLİR.







3. KURBAN YALMAN

Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman (79), hayatını kaybetti. Sessiz sedasız toprağa verildi.

Yalman'ın virüsten ölen 3. kişi olduğu bildirildi. Öte yandan Corona'dan can verenlerin sayısı ise 4'e yükseldi.







HIZLI KİT DEVREDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de konuştu: Yarın (bugün) sabah hızlı tanı kiti devreye girecek. Yakında günlük en az 10- 15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.







AVM'LER KAPANIYOR

Coronavırüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Rönesans grubuna ait 8 merkez, Arcadium ile Akasya AVM kapanma kararı aldı.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, rahatlatan açıklamayı yaptı: Çalışanlar hak kaybı yaşamayacak. Mağazalardan da kira talep edilmeyecek.



KEPENK İNDİREN AVM VE MAĞAZALAR

BOYNER

YKM

MAVİ TÜM MAĞAZALAR

YARGICI

FAİK SÖNMEZ

SARAR

İPEKYOL

BEYMEN

DAMAT

MARK AND SPENCER

ÇİFTGEYİK KARACA

MUDO

KİĞILI

ADİL IŞIK

NETWORK

HD İSKENDER

PİDEM

ROMAN

CHAKRA

DESA

TWİGY





TÜM LİGLER ERTELENDİ

Spor Bakanı Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybol liglerinin ertelendiğini söyledi. Süre hakkında tarihin belli olmadığını belirtti.







SERT KAYA'YA ÇARPTI

HÜlya Avşar, salgına karşı spor yaptı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun "Hiçbir önlem almadım sözüne" sert çıktı. Bir de doktor anne-baba çocuğu... Herkes kendi bacağından asılır.







SÜPERSİN AHBAP

AHBAP'IN kurucusu Haluk Levent, kasalarında 976 bin TL bulunduğunu söyledi. Bin ailenin 2 aylık temel gıda ihtiyacını gidereceklerini belirtti.











TEDBİRİN 'ÖZ'Ü



PROF. DR. MEHMET ÖZ SALGINA KARŞI ÖNLEMLERİ SIRALADI

GÜNDE 7 SAAT UYUYUN

DÜZENLI EGZERSIZ YAPIN.

NEFES ALDIĞINIZ HAVAYI NEMLENDIRIN.

EL SIKIŞMAYIN.

EL YIKAMANIZI ÜÇ MISLINE ÇIKARIN.

YÜZEYLERI DEZENFEKTE EDIN.

SEBZE-MEYVE YIYIN.

ÖZELLIKLE LIMON, ÇILEK, BÖĞÜRTLEN, KIVI TÜKETIN.

D VITAMINI VE ÇINKO HAPI ALIN.







MİSS GİBİ KOKMADI

2018 TÜRKİYE güzeli Şevval Şahin, hijyen tedbiri ile dalga geçti! Miami sokaklarını kolonya ile ıslatınca tepki çekti.



ALMANYA ALARMDA

Almanya'da bir günde 2 bin 801 kişi hastalandı. Vaka sayısı 10 bin 999'a çıktı. Türk siyasetçi Cem Özdemir de Corona olduğunu açıkladı.



SAF ALKOLE 20 KURBAN

İstanbul'da virüsten korunacağı düşüncesiyle saf alkol içen Türkmenler zehirlendi. 20'si öldü, 34'ü hastanelere gönderildi.







PRENS AL'DERT'

Monaco Prensi II.Albert, Coronavirüs'e yakalandı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.





EVDE DERS BAŞINA

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, 23 Mart'tan itibaren evde eğitime başlanacağını söyledi. Selçuk, bakanlık olarak bu yeni sisteme hazır olduklarını ve son derece başarılı sonuçlar vereceğine inandıklarını belirtti.



Salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 23 Mart'ta evden derslerin başlayacağını belirtti, sistemi anlattı:



EBA sisteminde uzaktan eğitim dersleri Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde işlenecek.

TRT'deki 6 kanal üzerinden ders yayınları da yapılacak. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda hazırlıklar tamam.

Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet erişimi olacak. EBA üzerinden bütün ders kitaplarına dijital olarak ulaşılabilecek.







KAÇIRANLARA TEKRAR TESTİ VAR

Ayrıca bir de iyileştirme programı yapılacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var.







Selçuk, "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı" dedi.











EYVAH EYVAH!

Türkiye'de risk grubunda olmalarına rağmen Türkiye'nin yaşlılarının uyarıları dikkate almadıkları ortaya çıktı. Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında sokağa çıkan yaşlılar, parkları doldurdu. Doktorlar ise uyardı: Evinizde oturun. Dışardan evinize gelenlerle yakınlaşmayın.







ALLAH CORONADAN KORUSUN

CORONAVİRÜS etkisi ülkenin her yerinde kendini gösteriyor. Samsun'da maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi. Birçok kişi de dilenciye para verdi.







Coronavirüs dilencisi







SAÇMALADILAR

CORONAVIRÜS endişesi gayrimenkul ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda 'Coronavirüs geçirmez ev', 'Coronavirüsün çıkamayacağı yükseklik' gibi gerçek dışı tanımlar da yapılıyor.

GAYRİMENKUL danışmaları ise virüsün Avrupa'ya sıçramasından bu yana şehir dışındaki az katlı ve müstakil evlerle arazilere talebin arttığını söylüyor.







VİRÜSE 4 KURBAN

SAĞLIK Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi. Öte yandan hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Yalman'ın virüsten ölen 3. kişi olduğu bildirildi.







TÜRKİYE AYAKTA ALKIŞLADI

TÜM Türkiye, dün akşam saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak Coronovirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi. 7/24 çalışan kahraman sağlıkçıları alkışlayıp, teşekkür etti. Sağlık Bakanı Koca, "Ne kadar alkışlasak azdır. 3 gün üst üste aynı saatte alkışlayalım" dedi.





ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, "Coronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız" dedi.







EVİNİZDE KALIN

Doktorlar, Coronavirüs'ü ciddiye almayanlara mesaj verdi: Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal.







AVM'LER DE KAPATIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa '3 hafta evde kalın' çağrısı sonrası harekete geçen perakende sektörü, çalışanlarını riske atmamak ve daha fazla zarar etmemek adına geçici süreli mağaza kapatmalarına başladı.



DÜN itibarıyla başta Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip LC Waikiki olmak üzere, Vakko, İpekyol, Mudo, Roman, Avva, Twigy, Boyner, Derimod, Mavi gibi yaklaşık 250 marka mağazasını kapatma kararı aldı. Birçok AVM de bu karara uydu.



KAÇTI AMA YAKALANDI

SİVAS'ta Coronavirüs şüphesi ile Numune Hastanesi'nde oluşturulan izole edilmiş ünitede tutulan bir hasta, güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Ancak daha sonra yakalandı.



VATANDAŞLARIMIZ BUNLARI PAYLAŞMASIN

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.

SAHTEKARLARA OPERASYON

İNTERNETTEN maske veya eldiven satışı yapan ama siparişleri göndermeyen sahtekarlara operasyon yapıldı. İstanbul'da 3 kişi tutuklandı.



MASKE VE ELDİVEN VERİLDİ

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, 'Huzur Uygulaması' Tokat'ta da gerçekleştirildi. Polis vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.



HEDEF GÜNDE 15 BİN TEST

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli tanı kitini geliştirdiğini söyledi. Koca, "ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. Yarın (bugün) hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi.



