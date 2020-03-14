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Başkanı 'nun derdi "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş'ın tutuklu olması

Başkanı , yine KK'lı Demirtaş'a sahip çıkarak neden tutuklandığını sorguladı. "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen zihniyete sahip çıkan İmamoğlu, "Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar, sonucunu bildirsinler." dedi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 15:26
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 15:32
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İmamoğlu'nun derdi yine Demirtaş

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , radyocu 'in modaretörlüğünde Zor Sor programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun gündeminde eski Eş Genel Başkanı 'ın tutuklu bulunması vardı.

"DEMİRTAŞ'I NEDEN DESTEKLİYORSUNUZ?"
Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki söylemlerinde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmasına karşı çıktığını hatırlatan ve çelişkili konuştuğunu belirten Mehmet Akbay, Demirtaş'ın ile iş birliği içinde olduğunu söyleyerek, İmamoğlu'na neden Demirtaş'ı desteklediğini sordu.

BÖYLE TUTUKLAMA OLMAZ
İmamoğlu, Demirtaş'ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi.

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