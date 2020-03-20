Genel af çıkacak mı? Genel af infaz düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilirken, ceza indirimi son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs nedeniyle toplumun her kesiminde önlem alınmaya devam ederken, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile geçtiğimiz gün "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldığı öğrenildi. Peki, genel af çıkacak mı? Hangi suçlara ceza indirimi olacak? Taslağa göre; bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.
Yüzde 50 ceza indirimi infaz düzenlemesi yolda! Genel af çıkacak mı? Hangi suçlara ceza indirimi olacak?
Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi son dakika gelişmeleri mahkum yakınları tarafından araştırılırken koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Başkan Erdoğan’ın infaz düzenlemesine hız verilmesini istediği öğrenilirken, genel af bekleyenleri heyecanlandıran gelişme yaşandı. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Peki, hangi suçlara ceza indirimi olacak? İşte, genel af ceza indirimi son durum…
- AP gelecek hafta olağanüstü toplanacak
- Koronavirüs belirtilerini saklayanlara hapis cezası!
- TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.