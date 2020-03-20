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Yüzde 50 yolda! çıkacak mı? olacak?

çıkacak mı? son dakika gelişmeleri mahkum yakınları tarafından araştırılırken koronavirüs nedeniyle çalışmaları hız kazandı. Başkan Erdoğan’ın infaz düzenlemesine hız verilmesini istediği öğrenilirken, genel af bekleyenleri heyecanlandıran gelişme yaşandı. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Peki, olacak? İşte, genel af ceza indirimi son durum…

  • Güncel
  • 20.03.2020 10:25
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 10:25
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Yüzde 50 ceza indirimi yolda! Genel af çıkacak mı?

Genel af çıkacak mı? Genel af infaz düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilirken, ceza indirimi son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs nedeniyle toplumun her kesiminde önlem alınmaya devam ederken, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile geçtiğimiz gün "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldığı öğrenildi. Peki, genel af çıkacak mı? Hangi suçlara ceza indirimi olacak? Taslağa göre; bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.

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