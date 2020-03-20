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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehidi 'in babasını arayarak başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre Başkan , 'nin kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 'in babasını arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

  • Güncel
  • 20.03.2020 17:06
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 17:06
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Erdoğan'dan şehit babasına başsağlığı mesajı

Erdoğan, telefonda görüştüğü şehit 'in babası 'e sabırlar dileyerek şunları söyledi:

"Hüseyin Bey başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Rabb'im cennetinde buluştursun. Allah yar, yardımcımız olsun. Yavrularımız kaç taneydi? Biliyorsun şehitlerimiz, peygamberimize en yakın olanlar. Peygamberimizin de şehit olmayı arzu ettiği hadislerde açıktır.
Bunların bedellerini onlara çok ağır ödettik, ödetiyoruz. Nitekim dünkü olayda olanlar da çok ağır ödediler, bugün de ödemeye yine devam ediyorlar inşallah. Allah razı olsun. Biraz sonra Savunma Bakanım da, Genelkurmay Başkanım da yanımda olacaklar. Onlarla da bu konuları tekrar konuşacağız inşallah. Sizin de selamlarınızı kendilerine ileteceğim. Yengeme de ve diğer çocuklara da aynı şekilde başsağlığı dileklerimi de iletirseniz. Cumanız da mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Hüseyin Nayir da "Dostlar sağ olsun. Cumhurbaşkanım bin tane oğlum olsa binini yine gönderirim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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