Bugünkü
Takvim

"korona" çağrısı: "Askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz"

yapılan açıklamada "Koronavirüs’e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 17:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 17:16
ABONE OL
Bakanlık açıkladı: Başvurular E-Devlet üzerinden...

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardıdan birçok bakanlık tedbirleri sıkılaştırdı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, birçok işlemin E-Devlet üzerinden yapılabileceğini hatırlatarak şu mesajı paylaştı:

Koronavirüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.

Aşağıdaki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz:

ASKERALMA HİZMETLERİ

*Askerlik Yoklama
*Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti
* Başvuru Hizmeti
*Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti
*Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti
*Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*E-Randevu Başvuru Hizmeti
*İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri
*Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi

SEFERBERLİK HİZMETLERİ

*Kara İşlemleri
*Deniz Nakil Araçları
*Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri
*Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığından "korona" çağrısı: "Askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri