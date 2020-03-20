Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardıdan birçok bakanlık tedbirleri sıkılaştırdı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, birçok işlemin E-Devlet üzerinden yapılabileceğini hatırlatarak şu mesajı paylaştı:
Koronavirüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.
Aşağıdaki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz:
ASKERALMA HİZMETLERİ
*Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti
*Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti
*Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti
*Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti
*Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti
*Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti
*E-Randevu Başvuru Hizmeti
*İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri
*Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi
SEFERBERLİK HİZMETLERİ
*Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
*Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri
*Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri
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