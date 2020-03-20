Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardıdan birçok bakanlık tedbirleri sıkılaştırdı. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, birçok işlemin E-Devlet üzerinden yapılabileceğini hatırlatarak şu mesajı paylaştı:

Koronavirüs'e karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.

Aşağıdaki işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilirsiniz:

ASKERALMA HİZMETLERİ

*Askerlik Yoklama Başvuru Hizmeti

*Askerlik Hizmet Tercihleri Hizmeti

*Askerlik Erteleme Başvuru Hizmeti

*Askerlik Erteleme İptal Başvuru Hizmeti

*Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Hizmeti

*Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvuru Hizmeti

*E-Randevu Başvuru Hizmeti

*İstiklal Madalyası Başvuru İşlemleri

*Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitimi





SEFERBERLİK HİZMETLERİ

*Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Deniz Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Hava Nakil Araçları Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*İş Makineleri Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

*Personel Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitim Durumu Sorgulama İşlemleri

*Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemleri

