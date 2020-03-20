Pandemi nedir? Pandemi hastalık ne demek? soruları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi. Son olarak 12 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 4500'den fazla can alan koronavirüs yani 'Kovid-19' salgınını pandemi olarak ilan etmişti.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

Zaman zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik hayvan influenza virüsünün genetik yapısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan influenza virüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ile ortaya çıkabilmektedir.

Değişimlere bağlı olarak virüs insandan insana kolayca geçiş yeteneği azanabilmektedir. Bu durum, virüsle daha önce hiç teması olmayan, virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının hastalanmasına neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol açabilmektedir. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza pandemisine neden olabilir.