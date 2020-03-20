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Türkiye'de koronavirüs kaç kişide görüldü? Corona virüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte son durum

Türkiye'de koronavirüs kaç kişide görüldü? Corona virüs nedeniyle kaç kişi öldü? soruları hakkında araştırmalar artış gösterdi. koronavirüs vaka sayısı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından koranavirüs vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı araştırılmaya başlandı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 23:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:02
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Türkiye'de koronavirüs kaç kişide görüldü?

Korona virüs hakkında Türkiye'den ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından şimdi milyonlarca kişi koronavirüs vaka sayısını öğrenmek istiyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." açıklamasında bulundu.

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