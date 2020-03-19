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Son dakika: Organizasyonların ertelenmesine ilişkin genelge 'de

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 03:32
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 03:32
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Etkinliklere koronavirüs ertelemesi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

" bünyesindeki Koronavirüs 'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

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