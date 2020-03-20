Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Peki düzenlemede mahkumlara af var mı? Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız.
2. Yargı Paketinin içeriği tam metni açıklandı! Mahkumlara af-infaz düzenlemesi var mı?
Binlerce mahkum ve mahkum ailesi 2. yargı paketi ve as yasası hakkında gelecek olan gelişmelere kilitlenmişti. Bu bağlamda bugün son dakika gelişmesi yaşandı. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı.
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