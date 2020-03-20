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2. Yargı Paketinin içeriği tam metni açıklandı! Mahkumlara af-infaz düzenlemesi var mı?

Binlerce mahkum ve mahkum ailesi 2. yargı paketi ve as yasası hakkında gelecek olan gelişmelere kilitlenmişti. Bu bağlamda bugün son dakika gelişmesi yaşandı. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 18:05
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 13:25
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2. Yargı Paketinin içeriği son dakika tam metni açıklandı!

Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Peki düzenlemede mahkumlara af var mı? Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız.

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