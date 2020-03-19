Corona virüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Bakan Koca koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vakası kaç kişide var? İşte detaylar

CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bakan Koca açıklamasında, "Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.

Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın, bütün 81 ilde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.