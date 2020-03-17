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yapacakların celp tarihleri hangi tarihte olacak? Askeralma Genel Müdürlüğü açıklaması

Askeralma Genel Müdürlüğü: Son dakika haberine göre tarihleri ertelendi. tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin cep ve sevk işlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Bedelli Askerlik ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 'nin açıklaması… Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 09:43
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
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Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri hangi tarihte olacak?

Askeralma Genel Müdürlüğü: Corona virüsü bedelli askerlik için bekleyen adayları da vurdu… Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik yapacak adayların sevk ve celp işlemlerini ertelediğini duyurdu. Peki, 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zaman kadar uzatıldı? Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.

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