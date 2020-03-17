Askeralma Genel Müdürlüğü: Corona virüsü bedelli askerlik için bekleyen adayları da vurdu… Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik yapacak adayların sevk ve celp işlemlerini ertelediğini duyurdu. Peki, 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zaman kadar uzatıldı? Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.