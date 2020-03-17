Askeralma Genel Müdürlüğü: Corona virüsü bedelli askerlik için bekleyen adayları da vurdu… Corona virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilerken okullar, eğlence mekânları gibi yerler de kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı da 2020 yılında bedelli askerlik yapacak adayların sevk ve celp işlemlerini ertelediğini duyurdu. Peki, 2020 Bedelli askerlik tarihleri ne zaman kadar uzatıldı? Bedelli askerlik tarihlerinin ne zamana kadar ertelendiği henüz MSB tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak "ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri hangi tarihte olacak? Askeralma Genel Müdürlüğü açıklaması
Askeralma Genel Müdürlüğü: Son dakika haberine göre bedelli askerlik tarihleri ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin cep ve sevk işlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Bedelli Askerlik ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MSB'nin açıklaması… Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi.
- Başkan'dan vatandaşlara koronavirüse çağrısı
- "Türkiye aşı ve ilacı üretebilir"
- AK Parti'den açıklama geldi! İnfaz düzenlemesi meclise geliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.