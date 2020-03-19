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'de kabul edilen iki kanun 'de yayımlandı

Büyük Millet Meclisi'nde () uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen iki kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 03:47
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 03:47
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TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de

'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen iki kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 Kasım 2018'de 'da imzalanan " Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu () Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ile Türkiye Cumhuriyeti adına 29 Kasım 2016 tarihinde Budapeşte'de imzalanan " Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin beyanla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

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