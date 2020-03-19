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koronavirüs nedeniyle sağlıkta ilan etti

, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında () ilan ettiğini duyurdu. yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 05:27
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 05:29
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Fas sağlıkta OHAL ilan etti

, bugün saat 18'den itibaren Kovid-19 nedeniyle ülkede sağlık alanında () ilan ettiğini duyurdu.

yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.

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