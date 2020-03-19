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'da korkunç tablo! Her 10 dakikada bir kişi corona virüsten ölüyor!

’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip Çin’den sonra en çok ’ı etkiledi. Bir günde yüzlerce kişinin öldüğü İran’da toplu mezarlar yapıldı. Gelen son dakika haberine göre, İran , ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 10:43
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 10:48
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi corona virüsüne yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

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