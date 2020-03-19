İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi corona virüsüne yakalanıyor." ifadesini kullandı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.