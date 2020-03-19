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Son dakika: 'ta 4.2 büyüklüğünde |

Son dakika haberleri... 'ta 4.2 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 11:19
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 11:43
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'dan alınan son dakika bilgisine göre 'ta 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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