Son dakika: Sivas deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler

Sivas deprem son dakika! Sivas deprem şiddeti kaç? AFAD son depremler verilerine göre Sivas'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD Kandilli son depremler listesi araştırılmaya başlandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.03.19 11:04:24 40.2032 36.9952 5.0 -.- 4.2 4.1 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel
2020.03.19 10:13:54 38.5285 44.5982 5.0 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:55:18 38.4483 39.2548 8.4 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 09:41:34 38.5057 44.4592 20.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:14:00 36.9222 27.4003 14.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.19 08:53:14 38.9047 27.9450 1.6 -.- 1.6 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:51:10 35.3972 29.5858 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.19 08:41:34 39.0948 27.8285 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:29:00 38.4683 25.7757 11.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.19 08:14:52 38.4390 44.3217 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2020
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Merkez (Sivas)
Tarih-Saat : 19.03.2020, 11:04:24 TSİ
Enlem : 40.2170 N
Boylam : 37.0260 E
Derinlik : 19.70 km
Detay : https://t.co/UfsBUmZMjP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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