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Son dakika: şiddeti kaç? (Kandilli )

Sivas son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre Sivas'ta 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli listesi de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 11:19
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 11:20
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Son dakika: Sivas deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler

son dakika! ? verilerine göre Sivas'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD listesi araştırılmaya başlandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.19 11:04:24 40.2032 36.9952 5.0 -.- 4.2 4.1 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel
2020.03.19 10:13:54 38.5285 44.5982 5.0 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:55:18 38.4483 39.2548 8.4 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 09:41:34 38.5057 44.4592 20.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:14:00 36.9222 27.4003 14.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.19 08:53:14 38.9047 27.9450 1.6 -.- 1.6 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:51:10 35.3972 29.5858 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.19 08:41:34 39.0948 27.8285 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:29:00 38.4683 25.7757 11.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.19 08:14:52 38.4390 44.3217 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel

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