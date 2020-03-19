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Son dakika: ertelendi mi? 'den son dakika YKS açıklaması!

'den yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2020 – için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan ÖSYM daha önce 9 sınavın tarihinde güncelleme yapıldığını duyurmuştu.

  • Güncel
  • 19.03.2020 17:18
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 17:35
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ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları uzatıldı!

Coronavirüs nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçmişti. Bunun yanında 'den gelen son dakika haberine göre 2020- için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.

ÖSYM 9 SINAV TARİHİNİ GÜNCELLEDİ
ÖSYM'den 2020 sınav takvimi ile ilgili flaş açıklama geldi. Açıklamada, 9 sınavın ertelendiği duyuruldu. ÖSYM'nin ertelediği sınavlar ile ilgili resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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