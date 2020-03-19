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Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip yatağı!

'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 17:45
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 17:45
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Azerbaycan'da 60 milyon tonluk petrol yatağı!

'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni yatağı bulundu.

'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.

Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.

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