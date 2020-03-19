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Cuma camiler açık mı, kapalı mı olacak? ? Diyanet açıkladı!

Cuma günü camilerin açık mı kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte pazartesi günü açıklama yapan Başkanı Ali Erbaş "Koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verildi" ifadelerini kullanmıştı. Peki, ? Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen bu sorunun açıkladı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 22:25
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 22:46
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Cuma camiler açık mı, kapalı mı olacak?

Cuma namazı evde kılınır mı? Vatandaşlar cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte "Camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar açıkladı. Bu kapsamda camilerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından perşembe akşamından itibaren araştırılıyor.

CUMA GÜNÜ CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cuma günü ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

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