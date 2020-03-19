Cuma namazı evde kılınır mı? Vatandaşlar cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte "Camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kararlar açıkladı. Bu kapsamda camilerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından perşembe akşamından itibaren araştırılıyor.

CUMA GÜNÜ CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cuma günü ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.