Korona vakası Türkiye'de kaç kişide görüldü? Corona virüs nedeniyle kaç kişi öldü? soruları gündem oldu. Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı. Vatandaşlar şimdi koronavirüs vaka sayısını öğrenmek istiyor.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.