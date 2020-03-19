Son dakika haberine göre, ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı Ayrıntılar geliyor... Çin koronavirüs (Covid-19) konusunda dünyaya yalan söylemiş
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