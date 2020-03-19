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Son dakika: 'den koronavirüse (Kovid-19) karşı

Son dakika haberine göre, , sını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı

  • Güncel
  • 19.03.2020 22:45
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 22:46
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