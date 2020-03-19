AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 21 kilometre derinliğinde olan deprem birçok ilde hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'den de hissedildi. Depremden kısa süre sonra saat 21.05'te bui kez yine merkez üssü Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

2020.03.19 21:03:14 38.3590 39.1343 5.0 -.- 1.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:58:44 38.3857 39.1228 8.0 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:57:35 38.3672 39.0910 9.5 -.- 1.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:53:30 38.3820 39.0930 5.5 -.- 5.0 5.1 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:24:27 39.1030 27.8407 12.3 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.19 20:17:30 38.4417 39.2045 3.0 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:08:09 40.6322 36.8155 9.9 -.- 1.7 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2020.03.19 19:37:17 36.4985 28.6885 12.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.19 18:43:48 37.8597 29.6673 6.1 -.- 2.1 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.03.19 17:50:53 38.3798 39.1112 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 17:04:35 38.5673 31.2258 6.3 -.- 2.1 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.03.19 17:02:53 36.1690 33.5777 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.03.19 16:58:43 38.9187 26.4438 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.19 16:30:17 37.5662 35.9877 5.3 -.- 1.7 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.03.19 15:28:18 39.2348 25.8950 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.03.19 15:26:47 39.0245 27.8755 11.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.19 14:32:55 37.4003 37.0375 8.4 -.- 1.5 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.03.19 14:18:33 38.3985 39.2248 8.9 -.- 1.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 13:45:11 37.1898 27.8952 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.19 13:39:55 38.1500 44.4028 13.9 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 13:35:49 37.5150 35.9973 10.6 -.- 2.1 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.19 13:25:11 38.3648 44.4453 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 13:16:12 38.2880 38.8713 5.0 -.- 1.6 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.19 13:02:17 36.9333 27.3060 17.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel