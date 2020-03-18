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Son dakika: Türk Eczacılar Birliği'nden flaş kararı: Reçete ile satılacak!

Son dakika haberleri... Türk Eczacılar Birliği, tedbirleri kapsamında , ve lerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:19
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:36
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Türk Eczacılar Birliği'nden flaş maske kararı

Son dakika haberleri... Türk Eczacılar Birliği, tedbirleri kapsamında , ve lerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek. Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

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