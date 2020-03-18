Bugünkü
Takvim

meb.gov.tr 20 bin atama sonuçları sorgulama! Sözleşmeli öğretmen taban puanları açıklandı mı?

atama sonuçları için heyecan dorukta. 20 bin sonuçları sorgulaması meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Sözleşmeli öğretmen taban puanları binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. 18 Mart Çarşamba günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak saat 16:00 itibariyle henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. İşte, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama sayfası!

  • Güncel
  • 18.03.2020 16:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 16:13
ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 18 Mart sözleşmeli öğretmen sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklanıyor. 20 bin kişi bu süreçte sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Atanan öğretmenler şu an güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacaklardır. Öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarnın 18 Mart günü açıklanacağı duyuruldu. Saat 16:00 itibariyle sonuçların açıklanmaması nedeniyle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir duyuru henüz yapılmadı. Birkaç saat içinde atama sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel meb.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! Sözleşmeli öğretmen taban puanları açıklandı mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri