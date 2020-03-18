Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 18 Mart sözleşmeli öğretmen sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklanıyor. 20 bin kişi bu süreçte sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Atanan öğretmenler şu an güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacaklardır. Öğretmenlerin ne zaman göreve başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarnın 18 Mart günü açıklanacağı duyuruldu. Saat 16:00 itibariyle sonuçların açıklanmaması nedeniyle sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir duyuru henüz yapılmadı. Birkaç saat içinde atama sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.