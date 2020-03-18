Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını önemli tedbirler almayı da beraberinde getirmişti. Bu anlamada halka açık ve toplanma yerleri olan kafeler kapatılmıştı. Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlere başlanacağı ve etkinliklerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin artması gündemimizdeyken, resmi açıklamaların gelmesinin kısa zamanda gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam bilgilendirmeler yapmayı sürdürüyor. İşte Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapıldı
Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Kafeler ne zaman açılacak? Resmi açıklama yapıldı mı?
Kafeler ne zaman açılacak? Dünyada yayılmayı sürdüren Koronavirüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam bilgilendirmeler yapmayı sürdürüyor. Bir çok mekanın kapatılması tedbirler arasında yer alıyor. Vatandaşların gün içinde en çok kullandığı yerler arasında bulunan kafelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. İşte Kafeler ne zaman açılacak? Cafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.
- İngiltere'den flaş Kovid-19 önlemi
- "Türkiye aşı ve ilacı üretebilir"
- Çanakkale şehit Seyit Onbaşı hikayesi ve resimleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.